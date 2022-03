CONCERT | Nawel Ben Kraïem+ Nocturne expo La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

le vendredi 22 avril à 20:00

Je chante un secret est un « seule » en scène intimiste porté par la voix puissante et tendre de la franco-tunisienne Nawel Ben Kraïem, d’après son recueil de poésie J’abrite un secret (Éditions Bruno Doucey). La pensée et les émotions se déploient sur un écrin de guitare, donnant à entendre l’itinéraire d’une jeune femme solaire et indignée qui prend la mesure de ses identités plurielles et des fractures du monde dans lequel nous vivons. Les mots dansent sous toutes leurs formes : poésie littéraire, poésie hip-hop, poésie chantée…. Cette performance sera accompagnée d’un temps d’échange avec le public.

Entrée libre

2022-04-22T20:00:00 2022-04-22T23:00:00

