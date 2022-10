Concert : Nature musicale, d’ici et d’ailleurs… Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

2022-10-21

Marne Les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims se réunissent en formations de chambre idéalement propice à un hommage à la nature vénérée par les plus grands compositeurs. Ils vous proposeront des pièces de musique des 17ème et 18ème siècles, des pièces baroques de Dario Castello et Philip Friedrich Boddecker, Louis-Nicolas Clérambault et Jean-Philippe Rameau; et pour aborder le style classique des morceaux d’Antoine De Lhoyer et Franz Schubert. Séance musicale en echo à la nature dans tous ses états à travers des œuvres issues des collections de Hugues Krafft – comme les natures mortes hollandaises du 17ème siècle, les panneaux décoratifs de Nicolas Perceval, et surtout les dessins, aquarelles, photos et objets insolites ramenés par Hugues Krafft lors de ses nombreux voyages autour du monde. Encadrés par Pauline Warnier, professeur au CRR. sophie.ruellet@reims.fr +33 3 26 35 36 10 https://musees-reims.fr/ Musée le vergeur 36 Place du Forum Reims

