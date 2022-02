CONCERT : NATASHA ST-PIER Sarralbe, 29 avril 2022, Sarralbe.

De la petite “Fleur-de-Lys” pour Luc Plamondon dans Notre-Dame de Paris, en passant par “Je n’ai que mon âme” avec Robert Goldman ou “Tu trouveras” avec Pascal Obispo, ma route est pavée de rencontres qui font grandir et qui donne la foi. Je continue d’aimer, chanter l’amour, le vrai, le beau, les choses qui inspirent et les détails qui, lorsqu’on leur prête attention, rendent heureux… Il y a de temps en temps des rencontres qui mêlent l’artistique et l’amitié, la spiritualité et l’inspiration. La rencontre entre Thomas Pouzin, (auteur/compositeur d’une majeure partie des titres de l’album « Thérèse » et de l’album « Croire ») et Natasha St-Pier fait aussi partie de celles-là.

Natasha ST-PIER fera vibrer les voûtes de l’église ST Martin, encore appelée Cathédrale de la Sarre, par la puissance de son interprétation.

1ère partie : La Chorale Vocal Avenue.

En première partie, la Chorale Vocal Avenue vous interprétera un éventail de mélodies légendaires. Comme dans une symphonie, toutes les voix placées sous la direction de Patrick Huber sauront vous émerveiller. Laissez-vous entraîner dans la magie des chants.

TARIF : 32€ ou CARRÉ OR : 43€

Billets en vente à l’Office de Tourisme.

