Concert Natalia M. King Quintet – Parfum de Jazz

Concert Natalia M. King Quintet – Parfum de Jazz, 19 août 2022, . Concert Natalia M. King Quintet – Parfum de Jazz

2022-08-19 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-19 Soirée Blues : Natalia M. King après avoir côtoyé la scène alternative dans un art radical, a parcouru Nina Simone et Billie Holiday, Brooklyn puis le blues, à la racine de la musique et au cœur de soi. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville