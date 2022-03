Concert – Nat & Tof Tournus, 21 avril 2022, Tournus.

Concert – Nat & Tof Pub du Rempart – Hôtel Le rempart *** 2 Avenue Gambetta Tournus

2022-04-21 20:00:00 – 2022-04-21 23:30:00 Pub du Rempart – Hôtel Le rempart *** 2 Avenue Gambetta

Tournus Saône-et-Loire Tournus

Encore une soirée du Pub du Rempart … Et cette fois, nous accueillons le groupe NAT & TOF !

Nous sommes heureux de vous inviter une fois de plus pour vous faire découvrir un groupe local qui vous fera passé une soirée des plus agréables !

On vous attend nombreux au Pub du Rempart le Jeudi 21 avril 2022 à partir de 20h00 !

+33 3 85 51 10 56

Pub du Rempart – Hôtel Le rempart *** 2 Avenue Gambetta Tournus

