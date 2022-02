Concert Nasty Funk Band Quanta Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Concert Nasty Funk Band Quanta, 20 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Concert Nasty Funk Band

Quanta, le vendredi 20 mai à 19:30

Groupe aux compositions originales mêlant le jazz-funk américain des années 80 aux breakbeats les plus modernes. Découvrez une musique fédératrice parlant autant au corps qu’à l’esprit. L’oreille experte découvrira un monde d’une grande richesse rythmique et harmonique tandis que le néophyte se laissera emporter par le groove frénétique qui se dégage des différents morceaux. Groupe aux compositions originales mêlant le jazz-funk américain des années 80 aux breakbeats les plus modernes. Quanta 7 chemin du grand marais Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T19:30:00 2022-05-20T23:00:00

