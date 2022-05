CONCERT : NASCENTIA Sète, 11 juin 2022, Sète.

CONCERT : NASCENTIA Sète

2022-06-11 – 2022-06-11

Sète Hérault

“Ce nouveau projet est nourri des recherches musicales et des multiples influences de Walid Ben Selim. On y retrouve un esprit poétique aux frontières de la tradition et du contemporain, distillant des notes ethniques sur des textes personnels et de poètes célèbres (Mahmoud Darwich…), triturant la mondialisation des samples et des sons, questionnant le sens de la vie ou l’exil numérique.

La nouvelle création de Walid Ben Selim est une incitation à la découverte de nouveaux horizons sonores autour de thèmes qu’il affectionne : la quête de la liberté, de la sagesse et de la sérénité. Il est accompagné par une formation originale composée d’une harpe, d’un violoncelle et d’une guitare.

Cette formation, enrichie par des élèves du conservatoire de Mèze, est proposée par le +Silo+, centre de création dédié aux musiques du monde & traditionnelles en Occitanie. Le +Silo+, piloté en coopération par le TMS, les Scènes Croisées de Lozère, Détours du Monde et le Festival de Thau, a souhaité proposer un travail d’orchestration autour de la création Nascentia. Il s’agit de provoquer une rencontre entre les élèves du conservatoire et Walid Ben Selim. Une rencontre ambitieuse où chaque rendu transcende la barrière des langues et des instruments.”

location@tmsete.com +33 4 67 74 02 02 https://tmsete.com/billetterie

“Ce nouveau projet est nourri des recherches musicales et des multiples influences de Walid Ben Selim. On y retrouve un esprit poétique aux frontières de la tradition et du contemporain, distillant des notes ethniques sur des textes personnels et de poètes célèbres (Mahmoud Darwich…), triturant la mondialisation des samples et des sons, questionnant le sens de la vie ou l’exil numérique.

La nouvelle création de Walid Ben Selim est une incitation à la découverte de nouveaux horizons sonores autour de thèmes qu’il affectionne : la quête de la liberté, de la sagesse et de la sérénité. Il est accompagné par une formation originale composée d’une harpe, d’un violoncelle et d’une guitare.

Cette formation, enrichie par des élèves du conservatoire de Mèze, est proposée par le +Silo+, centre de création dédié aux musiques du monde & traditionnelles en Occitanie. Le +Silo+, piloté en coopération par le TMS, les Scènes Croisées de Lozère, Détours du Monde et le Festival de Thau, a souhaité proposer un travail d’orchestration autour de la création Nascentia. Il s’agit de provoquer une rencontre entre les élèves du conservatoire et Walid Ben Selim. Une rencontre ambitieuse où chaque rendu transcende la barrière des langues et des instruments.”

Sète

dernière mise à jour : 2022-04-13 par