Concert narratif sous casques Danbé Arcambal, dimanche 18 mai 2025.

Cie (Mic)zzaj / Pierre Badaroux

Il est des destins exceptionnels, l’itinéraire de vie d’Aya Cissoko est de ceux-là.

Dispositif inédit de concert sous casques, Danbé est une pièce radiophonique et musicale qui nous plonge au cœur de l’existence de cette jeune femme championne

de boxe, à travers son parcours et celui de ses parents maliens arrivés en France dans les années 70.

Véritable expérience de cinéma pour oreilles, Danbé est un voyage sonore dense et intense, où l’intime se mêle au collectif et dont la teneur vibrante fait naître l’émotion.

Un récit de courage et d’émancipation.

A partir de 13 ans.

Texte Aya Cissoko et Marie Desplechin (éditions Calmann-Lévy 2011)

Adaptation et création du rôle féminin Olivia Kryger

Avec

Narration Alice Le Strat

Contrebasse, basse électrique, ukulélé, senza, ordinateur, voix parlée Pierre Badaroux

Guitare, percussions, futujara, ordinateur, voix parlée Vivien Trelcat

Création musicale et sonore Pierre Badaroux et Laurent Sellier

Création lumière Frédéric Gillmann

Régie générale Nicolas Roy

Administratrice de production, Diffusion Adeline Ishiomin

Production Cie (Mic)zzaj Pierre Badaroux .

Début : 2025-05-18 17:00:00

fin : 2025-05-18

Salle des fêtes

Arcambal 46090 Lot Occitanie

