Labège Centre de Congrès Diagora Haute-Garonne, Labège Concert NAPS – ROC LA NIGHT Centre de Congrès Diagora Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

Concert NAPS – ROC LA NIGHT Centre de Congrès Diagora, 16 octobre 2021, Labège. Concert NAPS – ROC LA NIGHT

Centre de Congrès Diagora, le samedi 16 octobre à 23:00

Le 16 octobre prochain, Diagora accueille le concert de NAPS dans l’Espace AGORA. Naps, de son vrai nom Nabil Arlabelek, est un artiste français venant du quartier d’Air Bel à Marseille. A l’âge de 15 ans, il commence à écrire. Deux ans plus tard, il monte son premier groupe. En 2015 il sort son premier album “Ma ville & ma vie”. Et c’est depuis 2017, avec son album “Pochon Bleu”, qu’il commence à voir ses albums certifiés disques d’or, de platines et de diamants. Il a ensuite sorti 1 album chaque année et a, cet été, enchainé ses hits tels que “la kiffance”, “danse des bandits” ou encore “seleçao” qui ont fait danser les français tout l’été ! Naps fait également partie du groupe Collectif 13, rassemblant des artistes issus de plusieurs formations françaises. N’attendez plus pour réserver votre place !

https://www.billetweb.fr/naps-x-rln#.YUund-BRjV8.facebook

Showcase Centre de Congrès Diagora 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T23:00:00 2021-10-16T05:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Centre de Congrès Diagora Adresse 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège Ville Labège lieuville Centre de Congrès Diagora Labège