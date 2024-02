CONCERT NAPALM DEATH Nancy, dimanche 25 février 2024.

CONCERT NAPALM DEATH Nancy Meurthe-et-Moselle

Dimanche

Des guitares fortement déformées et accordées, le grinding overide des basses broyeuses, des voix aux grognements incompréhensibles et aux cris aigus, et des paroles sociopolitiques Napalm Death sont considérés comme des pionners du genre grindcore.

Même après avoir exercé une influence indélébile dans tout l’univers de la heavy musique pendant près de 40 ans, il n’y a toujours pas de groupe sur Terre qui sonne comme Napalm Death. Non seulement ce sont les pionniers et une référence durable dans le heavy metal et expérimental ! Les légendes de Birmingham se précipitent encore à plein régime et reviennent sur scène en 2024.

Billetterie sur https://lautrecanalnancy.fr/agenda/napalm-deathTout public

21 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 18:00:00

fin : 2024-02-25

45 Boulevard d’Austrasie

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est info@lautrecanalnancy.fr

L’événement CONCERT NAPALM DEATH Nancy a été mis à jour le 2024-02-22 par DESTINATION NANCY