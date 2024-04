Concert Naowel Bar Ha Gwin Plouguerneau, vendredi 19 avril 2024.

Concert Naowel Bar Ha Gwin Plouguerneau Finistère

Beaucoup d’entre vous connaissent déjà #MikeFly, le vice-champion de France de beatbox qui, tout seul comme un grand, avait mis le feu au #BarHaGwin il y a un peu plus d’un an. Il revient, pour notre plus grand plaisir … et le vôtre le vendredi 19 avril à partir de 20h00 ! Sauf qu’entre temps, #MikeFly a rompu … avec sa solitude, et c’est accompagné de #LénaRongione qu’il officiera vendredi soir dans la véranda du #BarHaGwin. Depuis 2023, ils forment le duo #Naowel et concoctent à eux deux une musique unique qui mèle looping et banjo ! Leurs conversations musicales aiment s’entourer de témoins et de participants sonores ondulant de plaisir aux rythmes harmonieusement distribués par leurs instruments. La rencontre de deux musicien(ne)s aux sonorités et aux mondes différents qui, l’espace d’une soirée, ne font qu’un … avec vous ! Le #BarHagwin vous offre ce privilège et ce moment surprenant et inattendu. C’est rare, ne les ratez surtout pas ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19 22:00:00

Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

L’événement Concert Naowel Plouguerneau a été mis à jour le 2024-04-10 par OT PAYS DES ABERS