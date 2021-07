Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy CONCERT NANCYPHONIES – BELLE EPOQUE Nancy Nancy

CONCERT NANCYPHONIES – BELLE EPOQUE Nancy, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Nancy. CONCERT NANCYPHONIES – BELLE EPOQUE 2021-07-12 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-12 21:30:00 21:30:00 Auditorium du conservatoire de Nancy 1 rue Michel Ney

Nancy Meurthe-et-Moselle Immense pianiste italien, Giovanni-Umberto Battel revient aux Nancyphonies dans un programme très « Art nouveau », avec des bijoux d’élégance de Ravel et Debussy. Né dans la province de Venise, Giovanni Umberto Battel sort brillamment diplômé de l’Accademia Santa Cecilia à Rome avant de remporter de nombreux prix de concours internationaux, notamment Pozzoli, Viotti et Busoni. Il débute alors une carrière internationale qui le conduit dans plus de 30 pays. Invité régulier de la RAI, il a enregistré entre autres le monumental Concerto op. 39a pour piano, orchestre et chœur d’hommes de Ferrucio Busoni. Il aborde ici son répertoire de coeur, consacré aux grands compositeurs français qui illuminèrent le monde à la Belle époque… RAVEL

Le Tombeau de Couperin

La Valse (tr. G.U. Umberto Battel) DEBUSSY

Valse Romantique

La plus que lente

Suite Bergamasque dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Auditorium du conservatoire de Nancy 1 rue Michel Ney