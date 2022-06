CONCERT – NANCY OPEN AIR Maxéville Maxéville Catégories d’évènement: 54320

Maxéville

CONCERT – NANCY OPEN AIR Maxéville, 18 juin 2022, Maxéville. CONCERT – NANCY OPEN AIR rue du zénith Zénith open air Maxéville

2022-06-18 – 2022-07-03 rue du zénith Zénith open air

Maxéville 54320 BIENVENUE AU NANCY OPEN AIR DU 18 JUIN AU 3 JUILLET 2022 Niché dans son écrin de verdure au pied de la forêt de Haye, le Zénith du Grand Nancy se distingue notamment par la présence singulière d’un amphithéâtre de plein-air pouvant rassembler jusqu’à 25000 personnes certains soirs d’été dans la Métropole du Grand Nancy. Lieu unique dans le Grand Est, il draine des spectateurs de toute la France et même nos voisins Belges, Allemands ou Luxembourgeois. Les Insus, Imagine Dragons, Indochine, Soprano et System of a Down y ont enchanté le public ces dernières années. A l’été 2022, le Zénith accueillera pour la première fois de son histoire 4 grands spectacles dans cet amphithéâtre de plein-air. INFO@ZENITH-DE-NANCY.COM +33 3 83 93 27 27 https://www.zenith-de-nancy.com/nancyopenair/ rue du zénith Zénith open air Maxéville

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 54320, Maxéville Autres Lieu Maxéville Adresse rue du zénith Zénith open air Ville Maxéville lieuville rue du zénith Zénith open air Maxéville Departement 54320

Maxéville Maxéville 54320 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maxeville/

CONCERT – NANCY OPEN AIR Maxéville 2022-06-18 was last modified: by CONCERT – NANCY OPEN AIR Maxéville Maxéville 18 juin 2022 54320 Maxéville

Maxéville 54320