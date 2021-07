Concert – Naïssam Jalal et son trio (Labyrinthe Musical en Rouergue) Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue, 12 août 2021, Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue.

Concert – Naïssam Jalal et son trio (Labyrinthe Musical en Rouergue) 2021-08-12 – 2021-08-12

Villefranche-de-Rouergue Aveyron Promenade du Guiraudet Villefranche-de-Rouergue Aveyron Villefranche-de-Rouergue

Un festival à taille humaine articulé autour de trois axes. Musique ancienne et baroque, en hommage au legs musical de la Confrérie des Pénitents Noirs, Jazz pour célébrer le très important fonds dont Villefranche est la dépositaire, et Occitan parce que c’est la langue qui irrigue notre pays.

LE JAZZ

Cette année nous invitons la flûtiste et compositrice Naïssam Jalal et son trio “Quest of the Invisible”, couronné par les Victoires du Jazz 2019. Du très grand jazz “inclassable”, à la fois actuel et mélodique (si si, ça existe !) par des musiciens de tout premier plan.

Au coeur de l’Académie Charles Cros 2021, on les a vus en couverture de Télérama, dans Libé, le Monde, sur TF1…

L’engagement par et dans la musique : telle est la ligne directrice de la flûtiste franco-syrienne Naïssam Jalal à travers ses multiples projets artistiques qui n’ont cessé de surprendre grâce à leur originalité, leur authenticité et leurs qualités artistiques.

Dans ce programme, elle réunit le pianiste Leonardo Montana et le contrebassiste Claude Tchamitchian à la recherche de l’Invisible. Ce nouveau répertoire est à la croisée des musiques mystiques extra-occidentales et traditionnelles et du jazz modal. Le silence y possède une place centrale, le rythme mène toujours vers la transe dans une forme répétitive et hypnotique, parfois la voix vient prêter main forte aux instruments pour entrer en contact avec l’Invisible en le nommant.

Quest of The Invisible a été couronné Album Inclassable de l’année aux Victoires de la Musique 2019. Naïssam Jalal est nommée pour les Victoires du Jazz 2021 dans la section Artiste Instrumental de l’année. Pour en savoir plus : https://naissamjalal.com/

© Alexandre Lacombe

