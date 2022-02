Concert – Naï Naï Seignosse, 22 avril 2022, Seignosse.

Concert – Naï Naï Le Tube Les Bourdaines Avenue des Arènes Seignosse

2022-04-22 20:30:00 – 2022-04-22 Le Tube Les Bourdaines Avenue des Arènes

Seignosse Landes

EUR 13 13 Concert de Naï Naï

Vendredi 22 avril à 20h30.

Le Tube Les Bourdaines, Seignosse.

Naï Naï, 4 femmes passionnées par la musique et qui aiment la créer, l’écouter, la reproduire, la danser, l’imaginer, la partager… Cette rencontre n’est donc pas due au hasard, mais c’est bien l’amour de l’a cappella qui les a réunies. Leur répertoire, entre compositions et reprises, est composé de chansons barbershop, folk, chanson française, jazz, et des morceaux plus connus tels que «My baby just cares for me» de Nina Simone, le gospel «Wayfaring Stranger» ou encore «Crabbuckit» qui est une chanson venant de l’univers du rap.

Ze spectacle

Naï Naï propose de partager un moment poétique, musical & enchantant.

Ce quatuor vocal vibrant vous propose de découvrir son spectacle après leur résidence artistique au sein du Tube.

Tarif : 13€.

Ouverture des portes : 18h30.

Billetterie : le-tube-bourdaines.com

