Concert NADAU Villeneuve-sur-Lot, 11 mars 2023, Parc des expositions Georges Lapeyronie

2023-03-11 21:00:00 – 2023-03-11 23:00:00

Parc des expositions Georges Lapeyronie Avenue de Fumel

Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot EUR 10 23 Le groupe Nadau posera ses valises le samedi 11 mars 2023 à 21h au parc des expositions de Villeneuve sur Lot. Venez découvrir ou redécouvrir ce spectacle bilingue où se mélangent humour, impertinence, tendresse, poésie.

Nadau, c'est la cornemuse landaise qui s'engueule avec la guitare électrique, c'est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique.

