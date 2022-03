Concert : Nadau Lavardac, 10 août 2022, Lavardac.

Concert : Nadau Lavardac

2022-08-10 19:00:00 – 2022-08-10

Lavardac Lot-et-Garonne Lavardac

Organisé par le Comité d’Animation de Lavardac.

Nadau, c’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec le musique, c’est 4 Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent. C’est un spectacle bilingue de 2 heures : humour, impertinence, tendresse, poésie…

Ouverture à 19h avec la Jimbalya et les Astiaous.

21h30 concert Nadau.

Village gourmand et buvette sur place.

+33 5 53 65 27 75

Comité d’Animation de Lavardac

Lavardac

dernière mise à jour : 2022-03-02 par