Concert NADAU Duras, 17 juin 2022, Duras.

Concert NADAU Duras

2022-06-17 21:30:00 – 2022-06-17

Duras Lot-et-Garonne

EUR 22 22 Nadau, c’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique, c’est 4 Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent.

C’est un spectacle bilingue de 2 heures : humour, impertinence, tendresse, poésie.

Concert organisé par l’AOCC Rugby aux pieds du Château de Duras.

Billetterie en ligne et à l’office de tourisme à venir.

+33 5 53 93 71 18

NADAU

Duras

