CONCERT : NADAU Cessenon-sur-Orb, 4 juin 2022, Cessenon-sur-Orb.

CONCERT : NADAU 2022-06-04 – 2022-06-04

Cessenon-sur-Orb Hérault Cessenon-sur-Orb

Nadau, c’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique, c’est quatre Zénith, quatre Olympia et des milliers de gens qui chantent.

Né de la rencontre de Michel Maffrand, Jacques Roth et Ninon Paloumet, Los de Nadau est apparu dans le Béarn en 1973. De scènes en scènes, ce groupe emblématique du Sud-Ouest a su conquérir un public de plus en plus large, jouissant aujourd’hui d’une notoriété qui dépasse largement les frontières du pays de la langue d’Oc.

Avec humour, impertinence, tendresse et poésie, Joan de Nadau aime conter des histoires pour faire appel à la mémoire et parler de « Los de qui Cau », « ceux qui sont ce qu’il faut qu’ils soient », « ceux qui sont dignes ».

Inspirées de la musique traditionnelle, leurs chansons mettent en scène le quotidien, à travers des textes parfois revendicatifs, parfois d’amour. Devenues de véritables hymnes occitans, les chansons de Nadau sont empreintes d’une humanité profonde qui transforment chacun de leur concert en une communion vibrante et festive autour de la culture occitane.

Dans le cadre du festival Festenal

Concert : Nadau

