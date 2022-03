Concert Nadau Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Catégories d’évènement: Bruges-Capbis-Mifaget

Pyrénées-Atlantiques

Concert Nadau Bruges-Capbis-Mifaget, 6 août 2022, Bruges-Capbis-Mifaget. Concert Nadau Champs Chourrits face à l’Eglise Capbis 3 Chemin de l’École Bruges-Capbis-Mifaget

2022-08-06 21:30:00 – 2022-08-06 Champs Chourrits face à l’Eglise Capbis 3 Chemin de l’École

Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques Bruges-Capbis-Mifaget 20.8 20.8 EUR L’association de Restauration Eglise de Capbis organise un concert avec le groupe Nadau en plein air. Cette animation a pour objectif de promouvoir et faire découvrir l’église de Capbis, ainsi que de récolter des fonds pour la restaurer.

Possibilité de buvette sur place.

Achat des billets sur place ou en ligne.

En ca de mauvais temps, repli à la Salle de sport (1 chemin du stade 64800 BRUGES). L’association de Restauration Eglise de Capbis organise un concert avec le groupe Nadau en plein air. Cette animation a pour objectif de promouvoir et faire découvrir l’église de Capbis, ainsi que de récolter des fonds pour la restaurer.

Possibilité de buvette sur place.

Achat des billets sur place ou en ligne.

En ca de mauvais temps, repli à la Salle de sport (1 chemin du stade 64800 BRUGES). +33 6 72 01 36 63 L’association de Restauration Eglise de Capbis organise un concert avec le groupe Nadau en plein air. Cette animation a pour objectif de promouvoir et faire découvrir l’église de Capbis, ainsi que de récolter des fonds pour la restaurer.

Possibilité de buvette sur place.

Achat des billets sur place ou en ligne.

En ca de mauvais temps, repli à la Salle de sport (1 chemin du stade 64800 BRUGES). ©Fonds de dotation pour la restauration de l’église de CAPBIS

Champs Chourrits face à l’Eglise Capbis 3 Chemin de l’École Bruges-Capbis-Mifaget

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bruges-Capbis-Mifaget, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bruges-Capbis-Mifaget Adresse Champs Chourrits face à l'Eglise Capbis 3 Chemin de l'École Ville Bruges-Capbis-Mifaget lieuville Champs Chourrits face à l'Eglise Capbis 3 Chemin de l'École Bruges-Capbis-Mifaget Departement Pyrénées-Atlantiques

Concert Nadau Bruges-Capbis-Mifaget 2022-08-06 was last modified: by Concert Nadau Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget 6 août 2022 Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques