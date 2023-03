CONCERT NAC ROCK CELTIQUE – SAINT PATRICK Place Maurice Ravel Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

CONCERT NAC ROCK CELTIQUE – SAINT PATRICK
Place Maurice Ravel, 17 mars 2023, Nancy
MJC Beauregard

2023-03-17 – 2023-03-17

Soirée de la ST PATRICK

Avec le Groupe NAC – Rock Celtique Vendredi 17 mars à 20h30

Une rythmique bien rock, parfois aux nuances ska, reggae ou funky, assurée par un trio guitare/basse/batterie, se mêlent chants et instruments mélodiques aux consonances celtiques comme le violon, la mandoline, l’accordéon diatonique, la flûte irlandaise, la bombarde ou la cornemuse écossaise. Une musique à écouter ou à bouger ! +33 3 83 96 39 70 Place Maurice Ravel MJC Beauregard Nancy

