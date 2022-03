Concert : Musiques Sacrées par le Choeur ARS Viva Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Concert : Musiques Sacrées par le Choeur ARS Viva

Dimanche 20 mars 2022 – 15h00 – Église de Saint-Enogat, Rue de l'Église, Dinard

Le Choeur de la ARS Viva jouera : Mozart – Regina Caeli ; Pergolese – Psaume et Haydn – TheresensieMesse

Solistes : Lamia Benchekchou, Laetitia Névot, Claire Véron, Anne-Laure Chrissement, Mathilde Le Roux, Christoph Eberhard, Pierre Lhomme, Didier Momo, Georges Leroy, Joseph Orain.

Au piano : Dominique Dubois-Mégret
Direction : Claude Dubois-Guyot

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Vente des billets sur place dès 14h.

ars.viva@live.fr
+33 6 33 71 65 57
http://arsviva.pagesperso-orange.fr/

