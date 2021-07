Goult Goult Goult, Vaucluse Concert musiques et textes de Films Goult Goult Catégories d’évènement: Goult

Vaucluse

Concert musiques et textes de Films Goult, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Goult. Concert musiques et textes de Films 2021-07-11 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-11 18:15:00 18:15:00 centre du village de Lumières Eglise Notre Dame de Lumières

Goult Vaucluse Goult Spectacle porté par 3 artistes unis et passionnés: Patricia Ponselle, mezzo coloratur de l’Opéra de Paris, Valentine Venezia comédienne, Yves Lavigne pianiste. Savant mélange des ARTS !

La rencontre, le partage, au coeur de leur démarche. evasionslyriques@gmail.com +33 6 12 45 02 13 dernière mise à jour : 2021-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: Goult, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Goult Adresse centre du village de Lumières Eglise Notre Dame de Lumières Ville Goult lieuville 43.85974#5.23216