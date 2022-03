Concert musiques du monde Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Concert musiques du monde Honfleur, 19 mars 2022, Honfleur. Concert musiques du monde Honfleur

2022-03-19 – 2022-03-19

Honfleur Calvados A ne pas manquer ! Venez faire la fête avec l’école de musique Erik Satie de Honfleur ! Avec la Fanfare Satie’s faction, les élèves de l’école de musique et le trio normand Ati-té, au grenier à sel. Entrée libre avec restaurant et buvette sur place proposées par l’APE Crescendo.

Sans pass ni masque. A ne pas manquer ! Venez faire la fête avec l’école de musique Erik Satie de Honfleur ! Avec la Fanfare Satie’s faction, les élèves de l’école de musique et le trio normand Ati-té, au grenier à sel. Entrée libre avec restaurant et buvette sur place… ecoledemusiqueeriksatie@wanadoo.fr +33 2 31 89 40 73 A ne pas manquer ! Venez faire la fête avec l’école de musique Erik Satie de Honfleur ! Avec la Fanfare Satie’s faction, les élèves de l’école de musique et le trio normand Ati-té, au grenier à sel. Entrée libre avec restaurant et buvette sur place proposées par l’APE Crescendo.

Sans pass ni masque. Ecole de musique Erik Satie

Honfleur

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Honfleur Adresse Ville Honfleur lieuville Honfleur Departement Calvados

Honfleur Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/

Concert musiques du monde Honfleur 2022-03-19 was last modified: by Concert musiques du monde Honfleur Honfleur 19 mars 2022 Calvados Honfleur

Honfleur Calvados