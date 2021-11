CONCERT MUSIQUES DE FILM Théâtre du Châtelet, 24 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 24 avril 2022

de 11h à 12h

payant

Ce concert nous propose un voyage passionnant et plein d’émotions au cœur des plus belles musiques de films.

CYCLE LES P’TITS FAUTEUILS



On l’oublie bien souvent mais le cinéma est un aussi art sonore. Car dès le commencement, s’il était muet, c’est parce qu’il ne parlait pas, non qu’il était silencieux. Et la musique, avec les bruitages de toutes sortes, était essentielle pour raconter l’histoire. Combien de films depuis peuvent se résumer par leur seul thème telles les sagas de Star Wars ou Indiana Jones ? Nino Rota, Maurice Jarre, Michel Legrand, John Williams, Alexandre Desplat, les compositeurs sont devenus au fil des décennies des créateurs de cinéma à part entière. L’orchestre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris interprète une sélection des plus grandes bandes originales.

Orchestre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris

Pierre-Michel Durand, direction

Dès 7 ans

DR