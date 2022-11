Concert « Musiques d’Algérie » Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Catégorie d’évènement: ROYERE DE VASSIVIERE

2022-12-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-02 20:40:00 20:40:00 Rue Camille Benassy Creuse Royère-de-Vassivière Rdv à 20h, à la Médiathèque. Entrée libre et gratuite. Rens : 05 55 64 12 05 C’est une rencontre musicale entre Wahid Chaïb, la voix de ZEN ZILA et Alaoua IDIR, oudiste et guitariste de DEZORIENTAL. Ensemble, ils forment un duo et nous proposent, en prélude à la projection du film documentaire, un concert de musiques d’Algérie, chants, guitare et luth qui nous emmène dans un « road trip musical », comme un possible entre les deux rives de la Méditerranée. Rue Camille Benassy Royère-de-Vassivière

