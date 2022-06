Concert Musiques actuelles Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert Musiques actuelles Médiathèque Françoise Sagan, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit

GOOD SIDE STORIES Des histoires « tombées du ciel » pour ceux qui ne « veulent pas travailler » et pour les autres. Les musiques actuelles s’invitent à la médiathèque Françoise Sagan. Bashung, Gainsbourg, Higelin et Bowie seront de la fête, représentés par les élèves du conservatoire Hector Berlioz. De West Side Story à la Mauvaise Réputation, cela promet ! Un concert proposé par les élèves du conservatoire Hector Berlioz sous la direction de Pierre-Michel Sivadier. Hector Berlioz Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01 53 24 69 70 https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

