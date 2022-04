CONCERT MUSIQUES ACTUELLES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Le 2 juin, rendez-vous au Rex à Château-Gontier pour un concert des ateliers musiques actuelles du Conservatoire. Une vingtaine de jeunes musiciens du Conservatoire se produiront sur la scène du Rex. Chacun des cinq groupes interprète deux titres de musique actuelle. Renseignements : conservatoire@chateaugontier.fr ou 02 43 09 30 90.

