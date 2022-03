Concert – musiques actuelles amplifiées – Ecole de musique du Pays de Brocéliande Montfort-sur-Meu, 19 mars 2022, Montfort-sur-Meu.

Concert – musiques actuelles amplifiées – Ecole de musique du Pays de Brocéliande Le Confluent 20, La Cotelais, Montfort-sur-Meu

2022-03-19 – 2022-03-19 Le Confluent 20, La Cotelais,

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Les groupes de l’école de musique du Pays de Brocéliande ; “Under the Marquee”, “Pure” et “Apocalyptic Rain” vous propose un concert de musiques actuelles et amplifiées à Montfort sur Meu au Confluent. Entrée libre.

contact@empb.fr +33 2 99 06 60 54 http://www.empb.fr/

Le Confluent 20, La Cotelais, Montfort-sur-Meu

