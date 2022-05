Concert Musiques Actuelles Aix-en-Provence, 7 juin 2022, Aix-en-Provence.

Concert Musiques Actuelles Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-06-07 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-07 Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Élèves jeunes adultes des ateliers Chanson Française du conservatoire Cette année, les élèves ont travaillé sur un répertoire de chansons engagées. Accompagnés par leurs amis pianistes, batteurs, guitaristes, saxophonistes …, ils rendront hommage à la fois à des monuments de la Chanson : Gainsbourg, Brassens, Souchon, et à des chanteurs plus actuels : Emily Loiseau, Vincent Delerm, Stromae … Mais le plus étonnant est sans doute d’écouter les compositions de certains d’entre eux. r nA coup de notes et de phrases bien placées, tous vont vous tarabuster, vous déranger mais aussi vous faire frissonner et vous émouvoir. Tous, avec leur dynamisme, leur sincérité et leurs qualités musicales, vont vous toucher d’un uppercut primordial …qui fait du bien ! r r nÉlèves jeunes adultes des ateliers Chanson Française du conservatoire Cette année, les élèves ont travaillé sur un répertoire de chansons engagées. Accompagnés par leurs amis pianistes, batteurs, guitaristes, saxophonistes …, ils rendront hommage à la fois à des monuments de la Chanson : Gainsbourg, Brassens, Souchon, et à des chanteurs plus actuels : Emily Loiseau, Vincent Delerm, Stromae … Mais le plus étonnant est sans doute d’écouter les compositions de certains d’entre eux. r nA coup de notes et de phrases bien placées, tous vont vous tarabuster, vous déranger mais aussi vous faire frissonner et vous émouvoir. Tous, avec leur dynamisme, leur sincérité et leurs qualités musicales, vont vous toucher d’un uppercut primordial …qui fait du bien !

atelier de chanson française avec le Professeur Pierre Gueyrard dans l’amphithéâtre de la Manufacture

https://www.aixenprovence.fr/Conservatoire

Élèves jeunes adultes des ateliers Chanson Française du conservatoire Cette année, les élèves ont travaillé sur un répertoire de chansons engagées. Accompagnés par leurs amis pianistes, batteurs, guitaristes, saxophonistes …, ils rendront hommage à la fois à des monuments de la Chanson : Gainsbourg, Brassens, Souchon, et à des chanteurs plus actuels : Emily Loiseau, Vincent Delerm, Stromae … Mais le plus étonnant est sans doute d’écouter les compositions de certains d’entre eux. r nA coup de notes et de phrases bien placées, tous vont vous tarabuster, vous déranger mais aussi vous faire frissonner et vous émouvoir. Tous, avec leur dynamisme, leur sincérité et leurs qualités musicales, vont vous toucher d’un uppercut primordial …qui fait du bien ! r r nÉlèves jeunes adultes des ateliers Chanson Française du conservatoire Cette année, les élèves ont travaillé sur un répertoire de chansons engagées. Accompagnés par leurs amis pianistes, batteurs, guitaristes, saxophonistes …, ils rendront hommage à la fois à des monuments de la Chanson : Gainsbourg, Brassens, Souchon, et à des chanteurs plus actuels : Emily Loiseau, Vincent Delerm, Stromae … Mais le plus étonnant est sans doute d’écouter les compositions de certains d’entre eux. r nA coup de notes et de phrases bien placées, tous vont vous tarabuster, vous déranger mais aussi vous faire frissonner et vous émouvoir. Tous, avec leur dynamisme, leur sincérité et leurs qualités musicales, vont vous toucher d’un uppercut primordial …qui fait du bien !

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-12 par