Crépy-en-Valois Musée de l'archerie et du Valois Crépy-en-Valois, Oise Concert « Musiques à cordes désorientées » par le duo Ishtar Musée de l’archerie et du Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Concert « Musiques à cordes désorientées » par le duo Ishtar Musée de l’archerie et du Valois, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Crépy-en-Valois. Concert « Musiques à cordes désorientées » par le duo Ishtar

le samedi 3 juillet à Musée de l’archerie et du Valois

Cette invitation au voyage fait découvrir aux spectateurs un univers poétique où se mêlent des compositions instrumentales, des improvisations et des chants puisés dans le creuset des musiques modales de Méditerranée. Leur musique est un dialogue suspendu entre la harpe, le oud, le saz et le rabâb, auxquels s’entremêlent leurs voix en grec, en turc, en bulgare ou en persan. Ces instruments de musique rares, originaux et anciens entrainent le spectateur sur les routes d’Irlande, de Grèce, des Balkans en passant par les chemins de Saint-Jacques. Concert « Musiques à cordes désorientées » par le duo Ishtar Musée de l’archerie et du Valois Rue Gustave Chopinet, 60800 Crépy-en-Valois, Oise, Hauts-de-France, France Crépy-en-Valois Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T21:00:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'archerie et du Valois Adresse Rue Gustave Chopinet, 60800 Crépy-en-Valois, Oise, Hauts-de-France, France Ville Crépy-en-Valois lieuville Musée de l'archerie et du Valois Crépy-en-Valois