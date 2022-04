CONCERT MUSIQUE SICILIENNE AVEC AMUNI Sète, 30 avril 2022, Sète.

CONCERT MUSIQUE SICILIENNE AVEC AMUNI Sète

2022-04-30 – 2022-04-30

Sète Hérault Sète

Dîner concert Musique sicilienne Marta Project au Victor avec Amuni : Liliana Di Calogero au chant et à la guitare & Mathias Esnault à la guimbarde et aux percussions.

La Brasserie Le Victor vous propose plat du jour, plats à la carte, desserts et tout type de boissons : sodas, vin, alcools, cocktails… Selon la météo, sur sa terrasse ou dans sa salle belle-époque. Réservations au 04 67 51 18 97.

marta.project7@gmail.com +33 6 82 25 51 96

Sète

