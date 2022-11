Concert musique sacrée et musique du monde – Chœur de femmes Vivace Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère Combrit Dans le cadre des activités de la Maison pour tous d’Ergué-Armel, le chœur « Vivace » a été crée en septembre 2007. Chœur de femmes à 2,3,et 4 voix sur un répertoire large et vivant, chanté soit à cappella, soit accompagné au clavier. Dirigé par Anne Marie CARIOU, le chœur explore différents styles de répertoires : sacré, classique, traditionnel et contemporain. C’est avant tout l’amour de la musique et le plaisir de chanter qui nous réunissent tout au long de l’année. Pour ce concert , le programme traversera les époques, du Moyen-Âge au 20ème siècle : Hildegarde de Bingen, Purcell, Fauré, Ola Gjeilo. M. Thirier.

