CONCERT “MUSIQUE SACRÉE DE LEIPZIG À SALZBOURG”

CONCERT “MUSIQUE SACRÉE DE LEIPZIG À SALZBOURG”, 10 juillet 2022, . CONCERT “MUSIQUE SACRÉE DE LEIPZIG À SALZBOURG”

2022-07-10 – 2022-07-10 Conquis de longue date par l’orgue Silbermann, le Bach Collegium Sarrebruck et le Vocal Consort Parlando retrouvent Saint-Quirin ! Musiciens, organiste et chanteurs vont reprendre place à la tribune. C’est par la cantate “Schau, liebe Gott, wie meine fein, BWV 153” du Cantor de Leipzig que s’ouvrira le concert avant de poursuivre avec la “Miss brevis en si bémol majeur KV 275” de Mozart et d’autres surprises que réserve Rainer Oster. Le concert est gratuit et est dans la cadre du Festival Silbermann. dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville