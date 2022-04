Concert > Musique sacrée Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Catégories d’évènement: Condé-sur-Vire

Manche

Concert > Musique sacrée Condé-sur-Vire, 22 mai 2022, Condé-sur-Vire. Concert > Musique sacrée Troisgots La Chapelle-sur-Vire Condé-sur-Vire

2022-05-22 – 2022-05-22 Troisgots La Chapelle-sur-Vire

Condé-sur-Vire Manche Rendez-vous le 22 mai prochain à la Chapelle-sur-Vire pour un concert de musique sacrée. Dominica in palmis, L. de Mesquita

Contate de Pâques, W. Berwald

La rédemption, CH. Gounod Rendez-vous le 22 mai prochain à la Chapelle-sur-Vire pour un concert de musique sacrée. Dominica in palmis, L. de Mesquita

Contate de Pâques, W. Berwald

La rédemption, CH. Gounod +33 6 37 44 13 60 Rendez-vous le 22 mai prochain à la Chapelle-sur-Vire pour un concert de musique sacrée. Dominica in palmis, L. de Mesquita

Contate de Pâques, W. Berwald

La rédemption, CH. Gounod Troisgots La Chapelle-sur-Vire Condé-sur-Vire

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Condé-sur-Vire, Manche Autres Lieu Condé-sur-Vire Adresse Troisgots La Chapelle-sur-Vire Ville Condé-sur-Vire lieuville Troisgots La Chapelle-sur-Vire Condé-sur-Vire Departement Manche

Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conde-sur-vire/

Concert > Musique sacrée Condé-sur-Vire 2022-05-22 was last modified: by Concert > Musique sacrée Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire 22 mai 2022 Condé-sur-Vire manche

Condé-sur-Vire Manche