Concert Musique Russe Théâtre du Pont Tournant, 15 avril 2022, Bordeaux.

Concert Musique Russe

Théâtre du Pont Tournant, le vendredi 15 avril à 20:30

**Voyage intérieur, immobile, émotionnel…** Ce soir, la Russie s’invite au Théâtre du Pont Tournant par l’entremise du **trio Cémali** (Cédric Allard, Matthieu Sternat et Lili Richard) Deux des ses plus illustres représentants, aux parcours totalement opposés, de ce grand pays de culture, sont au programme : * Le trio n°1 “**Élégiaque**”; en sol mineur du jeune Rachmaninov, œuvre en 1 mouvement composée au cours de l’année 1892 et en 4 jours !! Rachmaninov quitte la Russie en 1917 pour ne jamais y revenir contrairement à Dimitri Schostakovich, musicien “officiel” du régime soviétique, et géant de l’art russe : * Le trio n°2 “**opus 67**” fut composé en 1944 à la mémoire de son ami historien Sollertinsky et illustre les horreurs de la guerre. * Pour conclure, **5 pièces**, arrangements de musiques de film et de ballet, écrites à l’origine pour 2 violons et piano. Счастливого пути!

Normal: 20€ Préférentiel: 15€ Réduit: 12€

Le trio de musique russe Cémali, vous invite à un voyage intérieur, immobile et émotionnel !

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux Bacalan Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T21:30:00