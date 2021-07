Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Finistère, Riec-sur-Bélon Concert – Musique romantique Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistère

Concert – Musique romantique Riec-sur-Bélon, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Riec-sur-Bélon. Concert – Musique romantique 2021-07-02 – 2021-07-02 Place de l’Église Eglise

Riec-sur-Bélon Finistère Venez découvrir ce très beau concert musique romantique allemande autour de Schumann,Brahms,Sporh avec de talentueux artistes: Sacha Hatala, mezzo, Marie Astrid Arnal, piano, Thierry Besnard, clarinette.

Ce concert est organisé au profit de l’association YALLAH chiffonniers du Caire. La recette contribuera au financement d’une nouvelle école: l’école de la Paix pour permettre aux enfants défavorisés l’accès à l’éducation.

Une belle soirée en perspective dans la joie et la solidarité.

Réservation : mc appert/ 0682193240

