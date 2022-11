Concert Musique pluriel Saint-Rémy Saint-Rémy Catégories d’évènement: Saint-Remy

Concert Musique pluriel Saint-Rémy, 11 décembre 2022, Saint-Rémy. Concert Musique pluriel

1 place Jean Jaurès Salle Georges Brassens Saint-Rémy Sane-et-Loire Salle Georges Brassens 1 place Jean Jaurès

2022-12-11 – 2022-12-11

Salle Georges Brassens 1 place Jean Jaurès

Saint-Rémy

Sane-et-Loire 8 EUR Avec un programme éclectique, international et dynamique, les 50 chanteuses et chanteurs sauront vous enchanter.

La mise en espace de ce spectacle lui confère une dimension immersive exceptionnelle.

Venez partager un un vrai moment de bonheur avec nous !!! patrimoinesaintremy71100@gmail.com Salle Georges Brassens 1 place Jean Jaurès Saint-Rémy

