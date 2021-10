Cahors Cahors Cahors, Lot Concert : Musique Militaire des Parachutistes de Toulouse Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Concert : Musique Militaire des Parachutistes de Toulouse Cahors, 14 octobre 2021, Cahors. Concert : Musique Militaire des Parachutistes de Toulouse 2021-10-14 20:00:00 – 2021-10-14 Espace Valentré Allées des Soupirs

Cahors Lot Réservation obligatoire au 05 65 20 36 53 ou par email (olivier.etre@intradef.gouv.fr) avant le 8 octobre 2021.

Ouverture des portes à 18h30. Ce traditionnel concert annuel est organisé par la Délégation Militaire Départementale.

Il est interprété par La Musique des Parachutistes de Toulouse et ses 50 musiciens

L’entrée est participative au profit de la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre. Réservation obligatoire au 05 65 20 36 53 ou par email (olivier.etre@intradef.gouv.fr) avant le 8 octobre 2021.

Ouverture des portes à 18h30. @Délégation Militaire Départementale du Lot dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Espace Valentré Allées des Soupirs Ville Cahors lieuville 44.44323#1.43387