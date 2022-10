[Concert] Musique live et karaoké avec les Gégés

2022-11-11 – 2022-11-11 Les Gégés est une formation à 2 musiciens qui nous régale de reprises de chansons françaises et internationales à 2 guitares et 2 voix. En bonus après le concert ils laissent le micro pour qui veut chanter en étant accompagné-e à la guitare. Près de 1000 titres possibles ! Restauration légère à partir de 19h – Réservation conseillée et prioritaire.

Concert à 20h – Entrée libre, participation libre et consentie (autour de 10€).

