Concert Musique Latino-américaines SALLE de la Chapelle de CONDAT Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Concert Musique Latino-américaines SALLE de la Chapelle de CONDAT, 9 avril 2022, Libourne. Concert Musique Latino-américaines

SALLE de la Chapelle de CONDAT, le samedi 9 avril à 20:00

Concert Musique Latino-américaines Chœur de chambre CANTABILE sous la direction de Céline Furrer-Labeyrie Ensemble choral de Libourne sous la direction de Jean Goujon

Entrée libre

Chœur de chambre CANTABILE – Ensemble choral de Libourne SALLE de la Chapelle de CONDAT Allées du Guesclin 33500 libourne Libourne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:00:00 2022-04-09T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu SALLE de la Chapelle de CONDAT Adresse Allées du Guesclin 33500 libourne Ville Libourne lieuville SALLE de la Chapelle de CONDAT Libourne Departement Gironde

SALLE de la Chapelle de CONDAT Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/

Concert Musique Latino-américaines SALLE de la Chapelle de CONDAT 2022-04-09 was last modified: by Concert Musique Latino-américaines SALLE de la Chapelle de CONDAT SALLE de la Chapelle de CONDAT 9 avril 2022 Libourne SALLE de la Chapelle de CONDAT Libourne

Libourne Gironde