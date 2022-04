Concert “Musique Italienne” – Abbaye de Pontigny Pontigny Pontigny Catégories d’évènement: Pontigny

Pontigny Yonne Pontigny 18 EUR Musique italienne : Rossini, Paganini, Boccherini pour quatuor à cordes et flûte. Sous la direction de Régis PASQUIER accompagné de ses invités. Le concert sera précédé à 15h d’une

