Concert musique irlandaise « Julien Loko Irish Band » Rue Amiral Courbet Saint-Astier, vendredi 22 mars 2024.

Concert musique irlandaise « Julien Loko Irish Band » Rue Amiral Courbet Saint-Astier Dordogne

Julien Loko et ses 4 musiciens Drinkin’songs, jig, reels et ballades intemporelles, un live de musique irlandaise énergique et interactif pour toutes les générations !

20h30, centre culturel. Tarifs 16 €-12 €.

Concert debout ou places assises au balcon. Sur réservation.

La Fabrique 05 53 02 41 99 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

