[Concert musique française] Isabo Orchestra Dieppe, 10 novembre 2022, Dieppe.

[Concert musique française] Isabo Orchestra

Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

2022-11-10 20:00:00 – 2022-11-10

Dieppe

Seine-Maritime

Un trio de musiciennes, Isabelle Berteloot, Claire Marion et Mathilde Poinsignon, qui sonne comme un orchestre et interprète les compositions d’Isabelle. Un esprit libre et inventif. Les arrangements sont collectifs et les textes sont en français. Dans le cadre du Festival Chants d’Elles.

Restauration légère à partir de 19h – Concert 20h

Participation : 10€ – Réservation nécessaire au 02 79 02 20 23

+33 2 79 02 20 23

Dieppe

