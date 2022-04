Concert Musique française du Grand Siècle Souvigny Souvigny Catégories d’évènement: Allier

2022-04-10 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-10

Souvigny Allier Souvigny Avec Marie-Clothilde de Salvert, mezzo, Jean-Luc Perrot, orgue Cliquot, Joseph de Salvert, hautbois, Adélaide de Salvert, flûte. pelerinages@moulins.catholique.fr +33 4 70 43 60 51 Souvigny

