Concert – Musique et Textes de Films
Bonneval-sur-Arc, Savoie

Savoie

Concert – Musique et Textes de Films
2021-08-26 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-26
Vieux village Eglise Notre Dame de l'Assomption
Bonneval-sur-Arc Savoie

Bonneval-sur-Arc Savoie Un programme attrayant et varié, où le dialogue s’établit entre musique, textes et chant autour du cinéma. Cheminement libre, fantaisiste, poétique, styles contrastés, les œuvres proposées se répondent, s’interpellent… info@hautemaurienne.com +33 4 79 05 99 06 https://www.bonneval-sur-arc.com/ dernière mise à jour : 2021-08-12 par

