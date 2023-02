Concert Musique et littérature Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs EUR 0 0 Il était une fois… des notes et des mots.

Tolkien, Hugo, Verne ou Shakespeare… C’est quoi le rapport avec la musique ?

La cinquantaine de musiciens amateurs de l’Harmonie des Chaprais, dirigée par Mathieu Guilain, vous donne rendez-vous pour deux concerts « Musique et Littérature », dans le Grand Besançon http://www.harmonie-chaprais-besancon.org/ Besançon

