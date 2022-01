Concert « Musique et Culture » La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: Drôme

La Garde-Adhémar

Concert « Musique et Culture » La Garde-Adhémar, 6 février 2022, La Garde-Adhémar. Concert « Musique et Culture » Salle Henri Girard Impasse du grand cellier La Garde-Adhémar

2022-02-06 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-06 18:45:00 18:45:00 Salle Henri Girard Impasse du grand cellier

La Garde-Adhémar Drôme La Garde-Adhémar Concert piano à 4 mains avec Corinne SCHIZZAROTO et Samuel HILARY jychaze@gmail.com +33 4 75 04 41 38 Salle Henri Girard Impasse du grand cellier La Garde-Adhémar

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Garde-Adhémar Autres Lieu La Garde-Adhémar Adresse Salle Henri Girard Impasse du grand cellier Ville La Garde-Adhémar lieuville Salle Henri Girard Impasse du grand cellier La Garde-Adhémar Departement Drôme

La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-garde-adhemar/

Concert « Musique et Culture » La Garde-Adhémar 2022-02-06 was last modified: by Concert « Musique et Culture » La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 6 février 2022 Drôme La Garde-Adhémar

La Garde-Adhémar Drôme