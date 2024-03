Concert musique et chants irlandais Chamboulive, samedi 23 mars 2024.

Concert musique et chants irlandais Chamboulive Corrèze

Spectacle avec The Pick Up Band musique et chants irlandais -Participation libre – .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:30:00

fin : 2024-03-23

Chapelle du Puy Grand

Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine acpuy.grand@gmail.com

