Concert musique électronique – “The light went out before I could see” La Clayette, 4 juin 2022, La Clayette.

Concert musique électronique – “The light went out before I could see” La Clayette

2022-06-04 – 2022-06-04

La Clayette Saône-et-Loire La Clayette

EUR Concert de musique électronique :

THE LIGHT WENT OUT BEFORE I COULD SEE

avec Armando Balice et QingQing Teng

Ce concert clôturera un résidence d’artiste D’Armando Balice qui aura lieu chez Esox Lucius à La Gare à Saint Maurice Les Chateauneuf du 1er au 3 juin 2022. Au cours de cette résidence, le compositeur Armando Balice répond à une commande d’Esox Lucius avec la création de la pièce The light went out before I could see qui fera partie du programme du concert.

J’exploite ici l’idée du contraste entre le noir et la lumière, entre ce que l’on voit et ce que l’on ne peut pas voir, ou même ce que l’on ne veut pas nous faire voir. Ce titre auquel je trouve une certaine poétique m’amène à explorer une nouvelle facette de mon idée du noir plus encrée sur l’homme et son rapport au monde .propos du compositeur.

Lors du concert, les auditeurs pourront découvrir les différentes facettes de son travail de musicien et compositeur de musique électroacoustique à travers un programme mêlant improvisations électroniques et musique acousmatique joué sur un dispositif sonore à 360° de 8 points au centre duquel se trouvent le public.

Le concert débutera avec une improvisation avec synthétiseur analogique et ordinateur, puis enchaînera avec la pièce The light went out before I could see diffusée sur un dispositif octophonique. Il se terminera avec un duo improvisé avec la musicienne et compositrice Qingqing Teng. Les sonorités des machines analogiques s’enchevêtreront avec la voix ici également utilisée comme un générateur de son. Entre musique expérimentale, électroacoustique et explorations sonores, le duo, aussi influencé par les musiques actuelles, recherche une musicalité brute, tout en contraste, articulée, énergique, saccadée, dense mais aussi étirée, fragile et sensible.

Armando Balice est un compositeur Franco-italien également improvisateur et musicien électroacoustique. Il est directeur et co-fondateur de la compagnie de création sonore et musicale Alcôme et enseigne la composition électroacoustique au conservatoire du Grand Chalon. Il collabore également avec La Muse en Circuit en tant qu’artiste intervenant pédagogique.

Qingqing Teng (Chine, ne´e en 1990) travaille dans diffe´rents champs de la cre´ation sonore : musique acousmatique, mixte, e´lectronique expe´rimentale, installation sonore et musique pour la vide´o d’art. Elle s’inte´resse au the´a^tre musical et tente de combiner musique e´lectroacoustique et the´a^tre au sein de ses œuvres et spectacles multime´dias.

